Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу на судейство в матче с Россией
Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с командой России, сообщает ТАСС.
«Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки.
Реклама
Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти», — цитирует президента EFA Хани Абу Реда Filgoal.
Ранее сообщалось, что главным арбитром встречи стал парагваец Энрике Касерес.