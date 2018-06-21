Полиция расследует смертельные угрозы в адрес игрока сборной Колумбии
Полиция Колумбии начала расследование смертельных угроз в адрес полузащитника колумбийской сборной Карлоса Санчеса. Об этом сообщает «Советский спорт».
Причиной угроз физической расправы стал пенальти в ворота сборной Колумбии, который назначили в матче с командой Японии на чемпионате мира — 2018 из-за Санчеса.
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Отмечается, что в твиттере было опубликовано фото Санчеса рядом с изображением экс-игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого убили из-за автогола.
«Я предлагаю помечтать», — написал автор твита.
Ранее сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России со счетом 2:1.