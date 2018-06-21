Легенда сборной Исландии оценил «Жигули»
Бывший игрок «Барселоны» и лондонского «Челси» Эйдур Гудьонсен, пребывающий на чемпионате мира — 2018, опубликовал фото из России, сообщает «Советский спорт».
Снимок, на котором экс-футболист сборной Исландии по футболу сидит на российском автомобиле марки «Жигули», Гудьонсен опубликовал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
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«Когда ты в России», — подписал легендарный футболист фото.
Чемпионат мира — 2018 завершится 15 июля. Сборная Исландии 22 июня сыграет против команды Нигерии в матче второго тура мундиаля.
Ранее форвард сборной Исландии посмеялся над англичанами, атакованными мошкарой.