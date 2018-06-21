Британский лорд отпустил расистскую шутку в адрес сборной Сенегала

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Британский лорд Алан Шугар позволил себе расистское высказывание в адрес футболистов сборной Сенегала по футболу, сообщает «Советский спорт».

Шутку бизнесмен и ведущий шоу «Кандидат» на телеканале «Би-би-си» опубликовал в своем аккаунте в твиттере.

Отмечается, что Шугар сравнил чернокожих игроков африканской команды с пляжными торговцами. Проявление расизма вызвало шквал негодования в сети.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Сенегала с победой его сборной в матче чемпионата мира — 2018.