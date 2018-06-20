СМИ: Салах поругался с Федерацией футбола Египта из-за подготовки сборной к ЧМ-2018
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах вступил в конфликт с Федерацией футбола Египта (EFA) из-за организации тренировочных сборов команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Как информируют египетские СМИ, на тренировки команды были приглашены многочисленные звезды шоу-бизнеса, артисты и бизнесмены.
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Салах выразил свое недовольство ситуацией, которая мешала подготовке сборной.
Отмечается, что после небольшой стычки футболист не выходил из своего номера несколько часов.
Ранее защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о противостоянии с Салахом в матче чемпионата мира — 2018.