Мексиканец пропал без вести после свидания с русской девушкой

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Болельщик сборной Мексики по футболу Франсиско Хавьер Мата Санчес, приехавший в Россию на чемпионат мира — 2018, пропал без вести, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Record México, мексиканец должен был встретиться с россиянкой по имени Алита. После этого друзья, с которыми Санчес приехал в Россию, не видели его. Сейчас местонахождение и судьба болельщика неизвестны.

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«Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону 16 июня, он был в замешательстве и даже плакал», — рассказала в подруга мексиканца Аманда Паола Смеке в своем фейсбуке.

Друзья Санчеса подали заявление в полицию.

Ранее болельщицы сборных России и Мексики отметили ЧМ-2018 жарким поцелуем.