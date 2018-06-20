Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/708/11024708/RIAN_3247379.HR.ru-pic905-895x505-72159.jpg">

Президент России Владимир Путин не смог посмотреть прямой эфир с трансляцией матча второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта, сообщает ТАСС.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так получилось, что как раз он летел. Этот час перелета из Минска в Москву он находился в самолете, поэтому он матч не видел. Но как только с трапа спустился доложили ему о результатах этой игры», — сказал Песков.

Реклама

Также представитель Кремля отметил, что Путин отреагировал на результат встречи «весьма позитивно».

«Отреагировал он как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад», — заключил он.

Сборная России победила Египет со счетом 3:1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф домашнего мундиаля.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Египет посмотрели 2,5 млн москвичей.