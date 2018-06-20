Медведев смотрел матч сборной России вместе с премьером Белоруссии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, Что смотрел встречу национальной сборной против команды Египта на чемпионате мира 2018 года вместе с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым, сообщает ТАСС.

«За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» — написал Медведев в фейсбуке.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что генсек ООН прибыл в Москву для встречи с Путиным и посещения матча ЧМ-2018.