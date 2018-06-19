Немецкие политики требуют исключения Озила и Гюндогана из сборной на ЧМ-2018
Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» требуют исключения полузащитников Месута Озила и Илкая Гюндогана из состава сборной на чемпионате мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии, потому что люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой. Они должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», — цитирует представителя партии Йерна Кенига Reuters.
Реклама
Футболисты были замечены на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сфотографировались с лидером страны.
Ранее капитана сборной Мексики отселили от команды на ЧМ-2018 из-за санкций США.