Главный тренер Уругвая не ждет легкой прогулки в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что не ждет легкой прогулки в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Матч с Саудовской Аравией будет сложным: наши соперники очень разочарованы крупным поражением от сборной России. Мы попытаемся воспользоваться их эмоциональным состоянием», — сказал Табарес.
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Уругвай добыл победу в матче с Египтом в самой концовке поединка.