Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Польшей и Сенегалом
Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Польшей и Сенегалом, сообщает «Советский спорт».
Польша: Войцех Щенсны, Лукаш Пищек, Михал Паздан, Тьяго Сионек, Мацей Рыбусь, Петр Зелиньски, Якуб Блащиковски, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Камил Гросицки.
Реклама
Сенегал: Хадим Н'Диайе, Мусса Ваг, Юссуф Сабали, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Альфред Н'Диайе, Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, Маме Бирам Диуф, Садио Мане, М'Байе Ньянг.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Япония сенсационно обыграла Колумбию на ЧМ-2018.
Next up: #POLSEN! #WorldCup pic.twitter.com/OM0d1DTMHm— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 19 июня 2018 г.