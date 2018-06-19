The Washington Post: Москва — это сердце праздника футбола

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Корреспондент The Washington Post рассказал, как его мнение о Москве поменялось во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Серый и недружелюбный», — таким корреспондент издания представлял Москву до мирового первенства.

Однако после приезда в столицу, он констатировал, что его мнение изменилось. По его словам, в городе царит радостный дух и страсть к спорту, а сама Москва выглядит как любой крупный европейский город.

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«Москва — это сердце праздника футбола», — пишет издание.

Автор отмечает, что не собирается становиться экспертом по России за девять дней пребывания в столице и не может говорить за другие города и страну в целом, однако отмечает, что отдаленные города и сельские районы, cкорее всего, разительно отличаются от состояния мегаполиса.

Автор также добавляет, что ему было сложно примирить свои впечатления от столицы и отношение к политике президента России Владимира Путина.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.

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