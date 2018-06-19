У болельщика сборной Колумбии украли драгоценности на 50 млн рублей

Драгоценности на 50 млн рублей украли у болельщика сборной Колумбии в гостинице Four Seasons, сообщает «Советский спорт».

По информации телеграмм-канала «Mash», потерпевшим оказался Хуан Луис Лондоньо — колумбийский певец, который выступает под пневдонимом Maluma.

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Отмечается, что инцидент произошел 14 июня, когда туриста не было в номере отеля.

Правоохранительные органы установили личность вора и в данный момент ведут розыск предполагаемого преступника.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что двух пьяных британских фанатов, задержанных в Ельце, привлекли к административной ответственности.