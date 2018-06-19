Кот Ахилл предсказал победителя матча Россия — Египет
Кот-предсказатель Ахилл из петербургского Эрмитажа предсказал победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Для кота были поставлены две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги сборных. Ахилл сразу же подошел к миске с флагом России и съел почти весь корм.
Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.
Встреча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.