Владелец «Спартака»: праздник для любителей футбола удался

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о старте чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Слова функционера приводит газета «Известия».

«Праздник удался — настоящий праздник для всех любителей футбола.

У нас неплохая сборная и неплохой футбол. Но, должен сказать, 5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают. Впереди более серьезные соперники. Особенно Уругвай. Но и с Египтом тоже будет очень непросто», — сказал Федун.

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Эксперт также отметил, что по итогам первого матча некоторые футболисты сборной России ощутимо повысили свою трансферную стоимость.

Ранее бывший футболист сборной России и дортмундской «Боруссии» Владимир Бут оценил уровень игры на чемпионате мира — 2018.