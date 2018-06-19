Швейцарские болельщики перепутали Ростов Великий с Ростовом-на-Дону
Болельщики сборной Швейцарии по футболу забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, сообщает 1Rnd.
«Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — прокомментировал ситуацию директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
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Первый матч чемпионата мира по футболу сборная Швейцарии провела в Ростове-на-Дону против команды Бразилии.
Ранее швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.