Бразильские СМИ раскритиковали Неймара за матч со сборной Швейцарии

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Бразильские СМИ раскритиковали нападающего национальной сборной по футболу Неймара за поражение команды в матче с Швейцарией. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Неймар был катастрофой. Он не показал приемлемой игры, и его нужно было заменить. У сборной Бразилии хороший состав, но Неймар пытался выиграть матч сам, и потерпел неудачу», — сказал Арнальдо Рибейру из ESPN Brazil.

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В Fox Sport Brazil игру Неймара назвали вульгарной, а в O Tempo Brasil причину поражения сборной также нашли в форварде.

Ранее сообщалось, что Неймар показал знание русского языка.