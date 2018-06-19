Бразильские СМИ раскритиковали Неймара за матч со сборной Швейцарии
Бразильские СМИ раскритиковали нападающего национальной сборной по футболу Неймара за поражение команды в матче с Швейцарией. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Неймар был катастрофой. Он не показал приемлемой игры, и его нужно было заменить. У сборной Бразилии хороший состав, но Неймар пытался выиграть матч сам, и потерпел неудачу», — сказал Арнальдо Рибейру из ESPN Brazil.
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В Fox Sport Brazil игру Неймара назвали вульгарной, а в O Tempo Brasil причину поражения сборной также нашли в форварде.
Ранее сообщалось, что Неймар показал знание русского языка.