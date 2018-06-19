Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за «подарок на день рождения»

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Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за победу над Тунисом на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Спасибо Англии за подарок на день рождения! Я в восторге!» — написала исполнитель в своем инстаграмме.

Сборная Англии вырвала победу у Туниса со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. У Туниса с пенальти мяч забил Фержани Сасси.