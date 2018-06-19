Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за «подарок на день рождения»
Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за победу над Тунисом на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Спасибо Англии за подарок на день рождения! Я в восторге!» — написала исполнитель в своем инстаграмме.
Сборная Англии вырвала победу у Туниса со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. У Туниса с пенальти мяч забил Фержани Сасси.