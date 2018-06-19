Россиян призвали не прыгать на мостах после матча сборной в Петербурге

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Российских болельщиков призвали не прыгать на мостах после матча сборной России с командой Египта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает НСН.

«Известно, что нельзя много по мостам ходить.

Болельщикам на мостах выражать радость одновременно подпрыгиваниями — это да, опасно, потому что его не надо в резонанс вводить. А все остальное — совершенно безопасно», — заявил научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

Ранее гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года привел к землетрясению в Мехико.