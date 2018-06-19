Японские школьники из Фукусимы прилетели в Россию на ЧМ-2018 по футболу

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Японские школьники из префектуры Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года, приехали в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Своим приездом мы хотим показать, что в Фукусиме можно жить, никакой высокой радиации там нет, район Фукусимы восстанавливается от трагедии, которая произошла 7 лет назад», — сказала одна из школьниц по имени Рунон.

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На данный момент школьники отправились в Саранск, где 19 июня состоится матч между сборными Японии и Колумбии.

«Я очень благодарен всем странам, в том числе России, за оказанную поддержку, помощь. И приехав в Россию, на чемпионат мира, встречаясь с русскими людьми, я хочу выразить благодарность и передать те чувства, которые я испытываю», — сказал школьник Ичиноха.

Ранее сборная Англии вырвала победу у Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.