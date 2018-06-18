В Москве арестованы четыре иностранца во время ЧМ-2018
В Москве арестованы четыре иностранца во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Интерфакс».
«Вчера по постановлениям судебных органов в карантинное отделение следственного изолятора номер 5 (СИЗО-5) поступило четыре иностранных гражданина, прибывших в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу и задержанных по подозрению в совершении преступлений», — заявил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.
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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Бельгия разгромила Панаму в матче группового этапа ЧМ-2018.