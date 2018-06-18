СМИ: самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/11799031/upload-SIZ_3253-pic905-895x505-27559.jpg">

Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе, сообщает «Советский спорт».

По информации The Mirror, команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая.

У самолета загорелся двигатель. Несмотря на возгорание, национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.

Ранее в Совфеде прокомментировали попытки Украины заработать на ЧМ-2018.