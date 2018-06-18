Игрок сборной Германии оценил российские танцы

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Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Брандт в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как чувствует себя в России во время чемпионата мира — 2018.

«Москва — очень красивый город, и кажется, что все люди здесь счастливы при виде нас.

Когда мы только приехали, встречавшие нас на тренировочной базе ребята танцевали. Вскоре мы пошли на тренировочное поле — и там тоже все оказалось прекрасно. Так что нас приняли в России очень здорово», — сказал футболист.

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