Игрок сборной Германии оценил российские танцы
Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Брандт в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как чувствует себя в России во время чемпионата мира — 2018.
«Москва — очень красивый город, и кажется, что все люди здесь счастливы при виде нас.
Когда мы только приехали, встречавшие нас на тренировочной базе ребята танцевали. Вскоре мы пошли на тренировочное поле — и там тоже все оказалось прекрасно. Так что нас приняли в России очень здорово», — сказал футболист.
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Сборная Германии проиграла команде Мексике в первом матче на чемпионате мира — 2018.