Россияне стали больше интересоваться чемпионатом мира после победы сборной‍

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Более 64% россиян намерены смотреть матчи сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает «РИА Новости».

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), после победы сборной России по футболу над командой Саудовской Аравии интерес россиян к чемпионату мира — 2018 вырос. Отмечается, что до игры с Саудовской Аравией, в которой национальная команда одержала победу со счетом 5:0, матчи собирались смотреть 52% опрошенных, теперь — 64%.

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По данным опроса, более трети (35%) опрошенных планируют наблюдать только матчи с участием российской сборной. Еще 29% россиян после игры с саудовцами намерены смотреть трансляции футбольных матчей регулярно.

Социологи проводили опрос 16 июня методом телефонного интервью. Свое участие в опросе приняли более одного миллиона респондентов старше 18 лет. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Станислава Черчесова 19 июня сыграют с командой Египта в матче второго тура мундиаля. Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее Виктория Лопырева попросила Владимира Путина помочь сборной России своим присутствием.