Тренер сборной Бразилии недоволен результатом матча против Швейцарии на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите подвел итоги матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Швейцарии.
«Наша команда в состоянии предложить зрителям более активную и сбалансированную игру. В последние десять минут мы чувствовали, что есть эмоциональное давление. Это хороший урок, конечно, я ждал победы и недоволен этим результатом», — цитирует Тите ТАСС.
В первом туре мирового первенства 2018 года в России сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии — 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
В группе E лидирует сборная Сербии (3 очка). Второе и третье места делят команды Бразилии и Швейцарии (1). Замыкают таблицу футболисты Коста-Рики (0).
Ранее главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович прокомментировал результат матча против команды Бразилии.