Неймар рассказал о своем физическом состоянии после матча со Швейцарией

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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал о своем физическом состоянии после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Швейцарии.

За время игры против форварда десять раз нарушили правила.

«Заморозка прошла, прикладывали лед, немного больно, хромаю. Но это не то, о чем нужно волноваться, это не травма, но против меня сегодня часто нарушали правила», — цитирует Неймара ТАСС.

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Также форвард прокомментировал ничейный результат встречи против швейцарцев.

«Результат нас, конечно, не удовлетворил, мы играли лучше», — отметил Неймар.

В первом матче мирового первенства 2018 года в России бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии — 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

После первого тура в группе E лидирует сборная Сербии (3 очка). Второе и третье места делят команды Бразилии и Швейцарии (1). Замыкают таблицу футболисты Коста-Рики (0).

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по футболу впервые за 40 лет не смогла обыграть соперника в первой встрече на чемпионате мира.