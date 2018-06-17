Матч ЧМ-2018 между Бразилией и Швейцарией посетило 43109 зрителей

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Бразилией и Швейцарией посетило 43109 зрителей, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба турнира, вместимость «Ростов Арены» составляет 45 тыс. человек.

Национальная команда Бразилии не смогла переиграть Швейцарию. Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее защитник сборной Сербии Душко Тошич поделился эмоциями после победы на ЧМ-2018.