Матч ЧМ-2018 между Бразилией и Швейцарией посетило 43109 зрителей
Матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Бразилией и Швейцарией посетило 43109 зрителей, сообщает «Советский спорт».
Как сообщает пресс-служба турнира, вместимость «Ростов Арены» составляет 45 тыс. человек.
Национальная команда Бразилии не смогла переиграть Швейцарию. Матч завершился со счетом 1:1.
Ранее защитник сборной Сербии Душко Тошич поделился эмоциями после победы на ЧМ-2018.
������#BRASUI #ЧМ2018 pic.twitter.com/QUJnKUMPUA— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.