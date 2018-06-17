Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 Бразилия — Швейцария
Стали известны стартовые составы Бразилии и Швейцарии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Марсело, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
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Швейцария: Ян Зоммер, Штефан Лихтштайнер, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Шердан Шакири, Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Стивен Цубер, Харис Сеферович.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Германия — Мексика посетило 78011 зрителей.