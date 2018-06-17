Вратарь сборной Египта отказался от награды лучшему игроку матча с Уругваем

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Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави стал лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая, однако футболист отказался от получения награды, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, причиной этому стало то, что приз лучшему игроку матча предоставляется одной из торговых марок пива, а мусульманину Эль-Шенави запрещено употребление алкоголя.

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В стартовом матче группового этапа сборная Египта уступила команде Уругвая со счетом 0:1.

Сейчас в группе A у команд России и Уругвая по три очка, однако россияне лидируют за счет дополнительных показателей. Во втором туре мирового первенства сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.