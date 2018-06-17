Экс-президент Франции Саркози оценил атмосферу на чемпионате мира в России
Бывший президент Франции Николя Саркози поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Весь мир смотрит на Казань и Россию, где проходит такое удивительное событие, как футбольный чемпионат мира. Футбол — это универсальный спорт, который должен объединять. Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную возможность — принимать это событие», — цитирует Саркози ТАСС.
В матче первого тура группового этапа мирового первенства, который прошел в Казани, сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После первого тура в группе C первое место делят команды Франции и Дании (3 очка). Третью и четвертую строчку занимают сборные Австралии и Перу (0).
Ранее сообщалось, что принцесса Японии Хисако Такамадо прибудет в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.