Месси не забил пенальти в матче против Исландии
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог вывести свою команду вперед в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Исландии.
На 64-й минуте встречи исландский защитник Хордур Магнуссон повалил на газон южноамериканского вингера Анхеля Ди Марию.
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В конечном итоге, голкипер сборной Исландии Ханнес Халлдорсон парировал удар Месси с 11-метровой точки.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Ранее Хавьер Маскерано побил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей.