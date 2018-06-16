Пьяного нигерийского болельщика выбросили из окна в Москве

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Нигерийский футбольный болельщик Толуопе Акинди, приехавший в Россию на чемпионат мира — 2018, госпитализирован с перелом двух пяток, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова в Москве выбросили нигерийца из окна второго этажа. Отмечается, что 26-летний Акинди в состоянии сильного алкогольного опьянения залез на козырек подъезда и стал танцевать. Когда фанат проигнорировал просьбы жильцов угомониться, один из них столкнул его.

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Сборная Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 сыграет с командами Аргентины, Хорватии и Исландии.

Сегодня подопечные Гернота Рора встретятся с хорватами. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии прокомментирует матчи ЧМ-2018 из тюрьмы.