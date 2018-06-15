Португалия сыграла вничью с Испанией в матче ЧМ-2018
Испанцы и португальцы забили шесть мячей на двоих и разошлись миром, сообщает «Советский спорт».
У испанцев дублем отметился форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста, еще один мяч забил защитник Хосе Игнасио Начо. У Португалии хет-трик на своей счет записал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
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Таким образом, первое место в группе B сейчас занимает Иран, обыгравший Марокко со счетом 1:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее оргкомитет ЧМ-2018 пообещал разобраться с низкой явкой фанатов.
Чемпионат мира — 2018. Сочи (Россия). Групповой этап
Португалия — Испания — 3:3
Голы: 1:0 — Роналду (пен), 4
1:1 — Коста, 24
2:1 — Роналду, 44
2:2 — Коста, 55
2:3 — Начо, 58
3:3 — Роналду, 88