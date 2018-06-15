Португалия сыграла вничью с Испанией в матче ЧМ-2018‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/289/11802289/RIAN_5533991.HR-pic905-895x505-37762.jpg">

Испанцы и португальцы забили шесть мячей на двоих и разошлись миром, сообщает «Советский спорт».

У испанцев дублем отметился форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста, еще один мяч забил защитник Хосе Игнасио Начо. У Португалии хет-трик на своей счет записал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Реклама

Таким образом, первое место в группе B сейчас занимает Иран, обыгравший Марокко со счетом 1:0.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее оргкомитет ЧМ-2018 пообещал разобраться с низкой явкой фанатов.

Чемпионат мира — 2018. Сочи (Россия). Групповой этап

Португалия — Испания — 3:3

Голы: 1:0 — Роналду (пен), 4

1:1 — Коста, 24

2:1 — Роналду, 44

2:2 — Коста, 55

2:3 — Начо, 58

3:3 — Роналду, 88