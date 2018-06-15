Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна готова испортить чемпионат мира по футболу в России, передают «Украинские новости».

«Мы пытаемся распланировать акции так, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где существуют политзаключенные. Россия нарушила все международные правила», — подчеркнул Климкин.

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Также он добавил, что Украина «обязана испортить праздник футбола».

Сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что второй матч чемпионата мира по футболу проходит при полупустых трибунах.