Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна готова испортить чемпионат мира по футболу в России, передают «Украинские новости».
«Мы пытаемся распланировать акции так, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где существуют политзаключенные. Россия нарушила все международные правила», — подчеркнул Климкин.
Реклама
Также он добавил, что Украина «обязана испортить праздник футбола».
Сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что второй матч чемпионата мира по футболу проходит при полупустых трибунах.