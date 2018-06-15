Украинский депутат: Киев оказался в нелепом положении из-за бойкота ЧМ-2018
Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию с вынужденным вещанием чемпионата мира — 2018 в стране из-за долгов перед Европейским вещательным союзом. Слова функционера пердает ФАН.
«На Украине долгое время руководство верило, что Европа бойкотирует чемпионат.
Всерьез говорили даже о том, что есть негласные договоренности между США, Великобританией и другими крупными игроками мировой политики о том, что мундиаль нужно проигнорировать. А тут вдруг все нормально: некоторые болельщики уже приехали на матчи, другие прибудут тогда, когда начнутся игры их национальных сборных», — рассказал политик.
Олейник также отметил, что в результате Украина осталась в дурном положении и отметил, что вся страна смотрела матч открытия чемпионата мира в России.
Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что украинские телеканалы вынуждены показывать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за долгов.