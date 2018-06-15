Президент Боливии впечатлен организацией ЧМ-2018 и гостеприимством россиян

Президент Боливии Эво Моралес отметил организацию чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Обсуждаем необыкновенную организацию и гостеприимство русского народа», — написал Моралес в своем твиттере под фото c эфира программы De la mano del Diez, где президент обсуждал начало мирового первенства по футболу.

Ранее вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань пожелала России успешно провести чемпионат мира по футболу — 2018 во время встречи с президентом Владимиром Путиным.