Президент Боливии впечатлен организацией ЧМ-2018 и гостеприимством россиян
Президент Боливии Эво Моралес отметил организацию чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
«Обсуждаем необыкновенную организацию и гостеприимство русского народа», — написал Моралес в своем твиттере под фото c эфира программы De la mano del Diez, где президент обсуждал начало мирового первенства по футболу.
Ранее вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань пожелала России успешно провести чемпионат мира по футболу — 2018 во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
Comentamos sobre la sorprendente organización del Mundial de Fútbol y la hospitalidad del pueblo ruso. El deporte es integración entre los pueblos, nos encontramos con hermanos de América Latina en las calles, recibimos su afecto y apoyamos a los equipos de la #PatriaGrande pic.twitter.com/5poKhuwt0D— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 15 июня 2018 г.