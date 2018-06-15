На Дальнем Востоке гордятся автором первого гола чемпионата мира — 2018
Жители Дальнего Востока с гордостью восприняли тот факт, что автором первого гола чемпионата мира — 2018 стал уроженец Комсомольска-на-Амуре Юрий Газинский, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал тренер Виктор Игнатенко, который работал с полузащитником сборной России во время его становления.
«Эмоции просто зашкаливают. Первый забитый мяч на чемпионате мира за авторством футболиста из Комсомольска, еще и нашего воспитанника — это очень приятно», — поделился эмоциями Игнатенко.
Также футболиста поздравил его бывший клуб — «Луч».
«Мы очень рады за Юру, а его история, как он из провинциального городка пробивается в сборную и забивает на чемпионате мира, это прекрасный пример для всех мальчишек. Они видят и понимают — Юра смог, и я смогу», — заявили в пресс-службе клуба.
Сборная России победила Саудовскую Аравию в матче открытия мундиаля. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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