Украина транслирует матчи чемпионата мира — 2018 из-за долга перед Западом

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На Украине объяснили причины показа матчей чемпионата мира — 2018, который проходит в России, передает ТАСС.

Об этом рассказал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в России украинскими телеканалами позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году», — написал Аласания на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, долг Национальной телекомпании Украины (НТКУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) за трансляции с чемпионата мира в России копился с 2016 года.

Сборная Украины по футболу не смогла квалифицироваться на мировое первенство.

Ранее сообщалось, что в составе чемпионов мира по футболу среди непризнанных стран нет украинцев.