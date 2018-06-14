В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбления сборной России по футболу

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Депутат Госдумы Виталий Милонов стал автором проекта о штрафах для тех, кто оскорбляет сборную России по футболу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Издеваться и критиковать — это разные вещи

Штрафовать их будем на 10 тыс. рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои», — заявил Милонов.

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Депутат отметил, что люди, оскорбляющие российских футболистов, оскорбляют всю страну.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018.