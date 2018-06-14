Россия выигрывает у Саудовской Аравии после первого тайма

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Первый тайм матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился победой российской команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

Первый гол в матче на 12-й минуте оформил Юрий Газинский.

Затем полузащитник россиян Алан Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

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На 43-й минуте счет удвоил Денис Черышев, который ранее вышел на замену Дзагоеву.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в матче 2:0 в пользу сборной России.