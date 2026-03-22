Реал Мадрид

Финальный свисток! «Реал» в меньшинстве одержал героическую победу над «Атлетико».

«Матрасники» открыли счет на 33-й минуте усилиями Лукмана. На 52-й Винисиус сравнял (1:1) с пенальти, заработанного Браимом. Спустя всего три минуты Вальверде вывел «Реал» вперед — 2:1.

«Атлетико» сравнял счет: Молина забил невероятный гол с дальней дистанции под перекладину — 2:2. Однако затем своим красивым голом издали ответил Винисиус — 3:2.

На 77-й минуте капитан «Реала» Феде Вальверде неожиданно получил прямую красную карточку за фол на Алексе Баэне, но «сливочные» сумели удержать победный счет.

Благодаря этой победе «Реал» сократил отставание от «Барселоны», лидирующей в чемпионате Испании, до четырех очков. «Атлетико» остался с 57 очками на четвертом месте.