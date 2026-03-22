Реал Мадрид

Финальный свисток! «Реал» в меньшинстве одержал героическую победу над «Атлетико».
«Матрасники» открыли счет на 33-й минуте усилиями Лукмана. На 52-й Винисиус сравнял (1:1) с пенальти, заработанного Браимом. Спустя всего три минуты Вальверде вывел «Реал» вперед — 2:1.
«Атлетико» сравнял счет: Молина забил невероятный гол с дальней дистанции под перекладину — 2:2. Однако затем своим красивым голом издали ответил Винисиус — 3:2.
На 77-й минуте капитан «Реала» Феде Вальверде неожиданно получил прямую красную карточку за фол на Алексе Баэне, но «сливочные» сумели удержать победный счет.
Благодаря этой победе «Реал» сократил отставание от «Барселоны», лидирующей в чемпионате Испании, до четырех очков. «Атлетико» остался с 57 очками на четвертом месте.
Опасно! Баэна нанес страшный по силе удар в створ, но Лунин уверенно зафиксировал мяч!
Хименес и Серлот столкнулись в штрафной «Реала» в попытке побороться за верховой мяч. Нападающий «Атлетико» даже оказался на газоне. К счастью, без серьезных последствий.
Трент вынес мяч из штрафной и прервал очередную атаку «Атлетико», который пытается сравнять счет в большинстве.
Опасно! Руджери навесил в штрафную, и Серлот пробил головой, но Лунин в потрясающем прыжке забрал мяч намертво!
Арбитр компенсировал шесть минут ко второму тайму.
Трент вынес мяч куда подальше, и Мбаппе зацепился за него, однако прорваться сквозь шестерых соперников в штрафную не удалось. «Атлетико» очень быстро и дисциплинированно вернулся большими силами в оборону.
Мбаппе перехватил мяч и прервал атаку «Атлетико»! Вскоре после этого француз опять вступил в прессинг и вынудил Ганцко упустить мяч за боковую.
Замена в составе «Реала»: Каррерас вышел вместо Винисиуса. Капитаном «Реала» стал Андрей Лунин!
Молина прострелил во вратарскую «Реала», но защитники выбил мяч.
Опасно! Трент нанес прямой удар со штрафного в створ, но Муссо в прыжке спас «Атлетико» от четвертого пропущенного мяча!
Винисиус тем временем стал капитаном «Реала» после удаления Вальверде и заработал на себе опасный «стандарт» возле штрафной «Атлетико».
Штанга! Альварес пробил с радиуса в штрафной в правую «девятку», но мяч попал в стойку!
Льоренте подал в штрафную «Реала», но никто из партнеров не нанес удар по воротам.
Вальверде и Арбелоа вежливо поговорил с судьей, но тот остался непреклонен. «Реал» остался в меньшинстве.
Прямая красная карточка Вальверде! Он ударил сзади по ноге Алекса Баэну, за что получил удаление! «Реал» остается вдесятером за 13 минут до конца основного времени.
Двойная замена в составе «Реала»: Беллингем и Камавинга вышли вместо Гюлера и Браима. Джуд появился на поле впервые за долгое время из-за травмы. С возвращением!
ГООООЛ!!! Трент красиво обыграл соперника на правом фланге, разогнал атаку и неожиданно отпасовал налево, где Винисиус оказался совершенно один. Бразилец сместился в центр и нанес красивый обводящий удар в дальний угол! 3:2 — «Реал» снова впереди!
Замена в составе «Атлетико»: нападающий Алекс Баэна вышел вместо Джулиано Симеон.
Льоренте получил желтую карточку за то, что схватил руками Мбаппе и помещал развить атаку «Реала».
ГООООЛ!!! «Атлетико» сравнял счет благодаря потрясающему удару Молины — 2:2! Молина нанес страшный по силе удар из-за пределов штрафной — прямо под перекладину!
Опасно! Альварес нанес опасный удар из пределов штрафной, но чуть выше перекладины!
Двойная замена в составе «Реала»: Трент и Мбаппе вышли вместо Питарча и Карвахаля.
Питарч схватил руками Молину, сорвал атаку «Атлетико» и получил желтую карточку.
Вальверде нанес дальний удар, но Муссо забрал мяч в руки.
Ганцко жестко остановил руками Винисиуса и прервал атаку «Реала», за что получил желтую карточку.
Лунин отдал передачу на соперника, но «Атлетико» не смог извлечь из этого пользу.
Тройная замена в составе «Атлетико»: нападающий Серлот, защитник Молина и хавбек Нико Гонсалес и вышли вместо Лукмана, Кардозо и Гризманна.
ГОООООЛ!!! Вальверде вывел «Реал» вперед — 2:1! Браим запрессинговал Руджери высоко на правом фланге и вынудил отдать плохую передачу в центр — на Хименеса. Там в прессинг включился Вальверде, перехватил мяч из-под носа у защитника «Атлетико» и красиво, внешней стороной стопы отправил мяч в дальний угол!
Винисиус заработал угловой. Гюлер подал на дальнюю штангу, и Рюдигер пробил головой, но мимо ворот!
ГООООЛ!!! Винисиус очень мощно пробил в левый угол, а Муссо прыгнул в правый! 1:1 — «Реал» сравнял счет!
Браим проник в штрафную «Атлетико», где Ганцко поставил ему откровенную подножку и сбил с ног. Пенальти в пользу «Реала»!
«Реал» перекатывает мяч возле штрафной «Атлетико».
Килиан Мбаппе начал разминаться на бровке под аплодисменты болельщиков. Тем временем Кардозо завалил на газон Браима и прервал атаку «Реала», однако судья посчитал, что нарушение было не очень серьезным, и не стал давать ему вторую желтую карточку.
Второй тайм начался! В перерыве у «Атлетико» произошла замена: Хосе Хименес вышел вместо Ле Нормана.
Первый тайм завершен! «Атлетико» обыгрывает «Реал» на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Лукмана. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Фран Гарсия навесил во вратарскую «Атлетико», но прямо в руки голкиперу.
Судья компенсировал две минуты.
Момент! Гюлер нанес удар издали, и Муссо отбил перед собой! Вальверде побежал добивать, но защитник успел вынести мяч у него из-под носа!
Угловой «Реала» ни к чему не привел.
Браим прострелил во вратарскую и вынудил Гризманна выбить на угловой.
Опасно! Карвахаль вырезал идеальную подачу в штрафную «Атлетико», и Тчуамени пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от левой штанги!
Гризманн пошел разгонять атаку по левому флангу, но его догнал Питарч. В итоге «Реал» вернул мяч себе.
Тчуамени нанес удар по воротам, но мимо створа.
«Реал» заработал угловой. Гюлер подал на ближнюю штангу, но там был только Гризманн, который выбил мяч.
Руджери получил желтую карточку за жесткий наступ на ногу Вальверде.
ГОООООЛ!!! «Атлетико» открывает счет — 1:0! Руджери прострелил с левого фланга в штрафную «Реала», где Джулиано пяткой отдал на Лукмана, а тот оказался совершенно один перед воротами «Реала» и расстрелял их в упор! Защитники «Реала» откровенно потеряли Лукмана.
Момент! Вальверде прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не сумел замкнуть в ворота!
Лукман нанес удар с линии штрафной, но попал в защитника.
Вальверде нанес прямой удар со штрафного и попал в створ, но недостаточно сильно, чтобы создать большие проблемы Муссо.
Кардозо отправил Винисиуса на газон, сорвал атаку «Реала» и получил за это желтую карточку. «Реал» заработал «стандарт» возле чужой штрафной.
«Реал» продолжает владеть мячом, но пока не может перейти центр поля.
«Реал» владеет мячом на чужой половине поля.
Тчуамени нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в соперника и заработал угловой. После навеса Винисиус пробил по воротам с метра, но попал в Джулиано Симеоне!
Тем временем Льоренте позвали быстро подышать в какую-то трубочку и сдать анализы на бровке. Надо убедиться, что со здоровьем игрока все хорошо.
Льоренте вернулся на поле. Видимо, все в порядке со здоровьем.
Льоренте покинул пределы поля, чтобы его посмотрел врач. У полузащитника «Атлетико» болит голова после того, как он неудачно упал в штрафной «Реала» в борьбе с Карвахалем. Желаем здоровья!
«Реал» очень долго владел мячом возле штрафной «Атлетико», но 18-летний Питарч ошибся в передаче, и «матрасники» перехватили.
Карвахаль навесил в штрафную, и Гюлер с лета пробил по мячу, но не попал в створ!
Джулиано Симеоне прострелил во вратарскую «Реала», но там Лунин спокойно забрал мяч.
Опасно! Льоренте нанес сильный удар из пределов штрафной «Реала», но Лунин отбил мяч, а потом накрыл его собой.
Штанга! Вальверде ворвался в штрафную «Атлетико» и нанес мощный удар в дальний угол, после которого мяч попал в штангу и чудом не отскочил в ворота!
Лукман упал в штрафной после того, как сам налетел на Карвахаля. Судья тоже не отреагировал.
Винисиус чуть не вышел один на один с Муссо, но его вовремя догнал Льоренте!
Браим обыграл двоих соперников в штрафной, но на третьем остановился и потерял мяч.
Винисиус прорвался в штрафную «Атлетико» и упал после контакта с Ле Норманом, но арбитр не отреагировал. Тем не менее мяч достался Карвахалю, который опасно пробил в створ, но Муссо в прыжке отбил в сторону!
Фран Гарсия обыграл одного соперника на левом фланге и подал в штрафную «Атлетико», но прямо в ноги сопернику.
Матч начался!
«Реал» идет на втором месте в Ла Лиге (66 очков), «Атлетико» — на четвертом (57). Лидирует «Барселона» — 73 очка.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Хёйсен, Гарсия, Питарч, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Браим Диас.
Стартовый состав «Атлетико»: Муссо, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Коке, Льоренте, Кардозо, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 23.00 мск.