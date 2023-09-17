«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, в выездном матче пятого тура играет с мадридским «Реалом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Испания - Примера. 5-й тур
Матч не начался
17 сентября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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