Спорт

Возвращение Бензема: «Реал» принимает «Осасуну» в чемпионате. LIVE

Ла Лига. 7-й тур. «Реал Мадрид» — «Осасуна». ОНЛАЙН

close
100%
Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
В матче седьмого тура испанской Примеры лидирующий со стопроцентным результатом мадридский «Реал» на своем поле принимает «Осасуну» из Памплоны. В состав «королевского клуба» после травмы возвращается Карим Бензема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 7-й тур
Матч не начался
02 октября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Осасуна
Памплона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

21:55

А вот кого с первых минут бросает в бой главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль:

Селихов — Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич — Умяров, Пруцев, Зобнин — Зиньковский — Николсон, Промес.

21:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов:

Гойло — Масоэро, Гоцук, Агапов — Стоцкий, Милсон, Михайлов, Набиуллин — Майга, Рыбчинский — Сулейманов.

21:45

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал», до сих пор не потерявший ни одного очка, принимает на своем поле «Осасуну» из Памплоны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 221-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 221-й день
Как ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье принимают в состав России
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых субъектов в Россию
«Сколько крови должно пролиться?» Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому
Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины закончить конфликт
Новые субъекты войдут в Россию в границах, существовавших в день их образования
Член комитета по обороне Гурулев заявил о пропаже 1,5 млн комплектов формы для мобилизованных
В РПЦ заявили, что призыва монахов в рамках частичной мобилизации пока не было
Умер петербургский ученый Митько, обвинявшийся в госизмене
Новости и материалы
Компания Manolo Blahnik отчиталась о рекордной прибыли за 2021 год
Ведущий ZDF Прехт предложил не принимать Украину в НАТО, вопреки требованиям Зеленского
Биологи обнаружили гены, которые закручивают кишечник против часовой стрелки
Глава Минэкономики Азербайджана: в Евросоюзе сами распределят объемы газа из республики
Плющенко о возрождении соперничества с Ягудиным: он же кататься не умеет
Власти Новой Каховки: ВСУ попытались ударить по городу, сработала система ПВО
РИА «Новости»: сразу после восьмого пакета санкций против РФ ЕС может объявить о девятом
Головин поучаствовал в разгроме «Монако» над «Нантом» в чемпионате Франции
Власти Запорожской области: Украина заблокировала выезд в освобожденную часть региона
Мюллер: Германии грозит дефицит газа из-за нежелания немцев экономить топливо
Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни
В Госдуме сообщили о принятии законов о вхождении новых субъектов сразу в трех чтениях
Москвичей предупредили об усилении дождей и низком давлении
Физиологи обнаружили, что тренировки замедляют гибель клеток спинного мозга у пожилых
Bloomberg: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки 5 октября
Семак назвал причины решения Малкома и Клаудиньо стать гражданами России
МО сообщило, что добровольцы и мобилизованные проходят подготовку в тыловых районах СВО
Журналистка, первая написавшая о Джеффри Дамере, раскритиковала новый сериал о маньяке
Все новости
Интервью с актрисой Аленой Хмельницкой — о «Ева, рожай!», съемках для Netflix и личном
Алена Хмельницкая рассказала о съемках в России и на Западе
«Не говори никому»: в российский прокат вышел один из лучших хорроров 2022 года
Рецензия на фильм «Не говори никому»
В гостях у бабушки: как интерьеры в стиле mid-century стали главным трендом
Дизайнеры назвали главные признаки популярного стиля «бабушкиной квартиры»
«Королевский флот или Военно-морские силы США». Кто мог атаковать «Северные потоки»
Вице-премьер Новак заявил, что подрыв «Северных потоков» был выгоден США, Польше и Украине
Почему мать переписала дачу и квартиру на нового мужа, оставив детей и внуков ни с чем
Домохозяйка из Орла – о квартирном вопросе
«Чтобы я и мои коллеги единороссы могли мобилизоваться». Милонов предложил лишить депутатов отсрочки
Милонов сообщил, что в Госдуме готовят законопроект о лишении депутатов отсрочки от мобилизации
«Я теряю все, но ты теряешь больше, и ушел в закат»: как прошло прощание с Борисом Моисеевым
Минобороны России заявило об отступлении войск из Красного Лимана в ДНР
Конашенков уточнил, что союзные войска были отведены из-за угрозы окружения
«Учитель даже бутылку пива не может купить». Педагоги — о школьных правилах
Пять учителей рассказали, как администрация школ вмешивается (или нет) в их работу и личную жизнь
Тест: тираны и маленькие пенисы — что вы знаете о жизни древних греков
Проверьте, смогли бы вы вписаться в древнегреческое общество
«Французы себя изобличили». Почему Совбез ООН закончился скандалом
Полянский сообщил об устроенном Францией скандале на заседании в ООН по «Северным потокам»
«Будут перегружать»: Россия ответила Европе на запрет перевозок товаров по ЕС
Мишустин запретил компаниям из «недружественных стран» перевозить товары по России
«Хитрый маневр». Австрия оставила у себя российский газ, предназначенный Италии
«Газпром» заявил о приостановке поставки газа в Италию через Австрию из-за отказа оператора
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть