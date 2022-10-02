В матче седьмого тура испанской Примеры лидирующий со стопроцентным результатом мадридский «Реал» на своем поле принимает «Осасуну» из Памплоны. В состав «королевского клуба» после травмы возвращается Карим Бензема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 7-й тур
Матч не начался
02 октября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Осасуна
Памплона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
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22:00
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
21:55
А вот кого с первых минут бросает в бой главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль:
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