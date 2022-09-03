03 сентября 2022, 22:00
Спорт
Практически догнали Мадрид: «Барселона» на выезде разгромила «Севилью»
Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»
Reuters
В четвертом туре Примеры «Барселона» в гостях встречалась с «Севильей». Сине-гранатовые победили со счетом 3:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 4-й тур
Окончен
03 сентября 22:00
0 : 3
Барселона
Барселона
21'
Рафинья
36'
Левандовски
50'
Гарсия
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
'90
Вот и все. «Барса» победила со счетом 3:0. На этом «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию матча. Всего доброго.
'89
Сусо навесил в штрафную, но заработал лишь угловой, который не привел к опасному моменту.
'85
Тер Штеген без проблем поймал мяч после удара Ракитича из-за штрафной.
'83
Cусо потерял мяч на углу поля в борьбе с Жорди Альбой.
'80
Де Йонг рядом с перекладиной пробил с линии штрафной.
'78
Такое ощущение, что доигрывают матч команды. С победителем уже все ясно, но сумеет ли «Севилья» отыграть один мяч?!
'75
Араухо получил желтую карточку.
'73
Ансу Фати вышел вместо Левандовского.
'72
Левандовски не смог перекинуть Боно, на добивании де Йонг не смог отправить мяч в сетку, отправив снаряд в защитника.
'71
Рафинья выше ворот пробил со штрафного.
'70
Гомес пробил метров с 25. Тер Штеген отбил мяч.
'69
Ракитич с Гави столкнулся головой. Все обошлось.
'65
Кармона получил желтую карточку.
'61
Cусо вышел вместо Монтьеля.
'60
Жорди Альба, де Йонг и Ферран Торрес вышли вместо Дембеле, Педри и Бальде.
'62
Левандовски вновь отклеился от защитников и пробил в касание. Вытащил мяч Боно.
'58
Дембеле с линии штрафной сильно выше ворот зарядил.
'55
Вместо Эн-Несири вышел Дольберг.
'53
Успокоилась игра, «Барса» дает «Севильи» владеть мячом, но все это без моментов.
'50
Роберто вместо Гарсии вышел
'48
Тер Штеген спасает свою команду после удара из штрафной. Могла «Севилья» отыграть один мяч.
'47
ГООООЛЛЛЛЛ!!!!!! Гарсия забивает после подачи углового. Разыграли каталонцы мяч с угла поля, Рафинья навесил в штрафную, Гарсия ногой скинул на Гарсию, а тот внес мяч в сетку. 3:0.
'46
Акунья отдал пас в штрафную на Ламелу, то пробил, но мяч от ноги Гарсии улетел на угловой.
'46
Дилейни заменил Жордана, Кармона вышел вместо Гуделя.
'45+2
Дембеле пробежал практически все поле, а затем пробил выше ворот. Мог игрок «Барсы» выводит Левандовского один на один, но пожадничал. Сразу прозвучал свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут.
'45
Кунде оказался один перед воротами, метров с семи пробил головой, но не попал в створ.
'42
Араухо и Иско столкнулись ногами в борьбе за мяч. Кажется, смогут они игру продолжить.
'38
Рафинья практически обвел вратаря, но выпустил он мяч за лицевую линию.
'36
ГООООЛЛЛЛ!!!! Левандовски удвоил преимущество «Барсы». Кунде отличной передачей из глубины поля вывел поляка один на один, тот обработал грудью мяч и отправил снаряд точно в сетку. 2:0.
'34
Стандарт не привел к опасному моменту у ворот «Севильи»,
'33
Жордан въехал в ногу Левандовски. Опасный штрафной арбитр назначил. Жордан еще и желтую карточку получил.
'30
С острого угла пробил мимо ворот Дембеле.
'28
Бальде получил желтую карточку за фол в центре поля.
'25
Угловой у ворот «Севильи» не привел к опасному моменту.
'22
Рафинья метров с 17 пробил, мяч рядом с дальней девяткой прошел.
'20
ГООООЛЛЛЛЛ!!!! Левандовски перебросил мяч через Боно, снаряд успел выбить из ворот Фернандо, но Рафинья успел на добивании. «Барса» открыла счет.
'18
Иско вывел Эн-Несири один на один, тот пробил в ближний угол, тер Штеген мяч отбил, а судья вновь зафиксировал офсайд.
'16
Иско вывалился один на один с тер Штегеном, но пробил из выгодной позиции сильно выше ворот. Повезло ему, что судья зафиксировал офсайд.
'15
Акунья сильно мимо ворот пробил из штрафной.
'14
Угловой у ворот «Севильи» не завершился опасным ударом.
'12
Ламела ударом с угла вратарской отправляет мяч точно в сетку, но судья офсайд зафиксировал.
"9
Дембеле получил желтую карточку за фол на Иско в центре поля.
'7
Упал Левандовски в штрафной. Молчит свисток арбитра.
'6
Из-за штрафной пробил Дембеле — Боно легко забрал мяч в руки.
'5
Иско отправил мяч в штрафную на Ракитича, тот прокинул снаряд над тер Штегеном, «Барсу» спас защитник, выбив мяч из ворот.
'4
Рафинья получил мяч возле чужой штрафной, но там защитники «Севильи» мяч у него отобрали.
'3
Пока в центре поля мяч держится. Опасных моментов не было.
21:50
Составы команд:
«Севилья»: Боно, Монтьель, Гудель, Ньянзу, Акунья, Фернандо, Жордан, Ракитич, Ламела, Иско, Эн-Несири.
«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кунде, Араухо, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Дембеле.
21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! В матче 4-го тура Примеры «Барселона» на выезде играет с «Севильей», «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи.
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