«Рома», которой руководит Жозе Моуринью, на домашнем стадионе принимает «Наполи», в составе которого играет экс-футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А. 11-й тур
Матч не начался
23 октября 21:45
Рома
Рим
0:0
Наполи
Неаполь
Стадион «Олимпико», Рим
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» сражается с «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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