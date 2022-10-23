Спорт

Моуринью против Кварацхелии: «Рома» бьется с «Наполи». LIVE

Серия А. 11-й тур. «Рома» — «Наполи». ОНЛАЙН

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Global Look Press
«Рома», которой руководит Жозе Моуринью, на домашнем стадионе принимает «Наполи», в составе которого играет экс-футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А. 11-й тур
Матч не начался
23 октября 21:45
Рома
Рим
0:0
Наполи
Неаполь
Стадион «Олимпико», Рим
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» сражается с «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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