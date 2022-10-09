'29

ГОЛ ОТМЕНЕН! Как выяснилось, Влашич оказался в офсайде в самом начале развития этой атаки, задолго до того, как Миранчук включился в эпизод и забил свой красивый гол. Судьи не реагировали на этот факт пару минут. Очень обидно! Но россиянин сделал все правильно, и будем надеяться, что еще сможет повторить.