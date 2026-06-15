Русская перестрелка в финале Кубка Стэнли: «Каролина» сражается с «Вегасом» за титул. LIVE

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» во главе с российским нападающим Павлом Дорофеевым принимает «Каролину Харрикейнз», в составе которой выступают два игрока из России — нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин. «Каролина» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы сегодня завоюет Кубок Стэнли — впервые с 2006 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.