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Русская перестрелка в финале Кубка Стэнли: «Каролина» сражается с «Вегасом» за титул. LIVE

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 6-й матч. «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз». ОНЛАЙН
James Guillory-Imagn Images/Reuters

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» во главе с российским нападающим Павлом Дорофеевым принимает «Каролину Харрикейнз», в составе которой выступают два игрока из России — нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин. «Каролина» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы сегодня завоюет Кубок Стэнли — впервые с 2006 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — плей-офф. Финал. 6-й матч
15 июня 2026, 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
Не начался
:
Каролина Харрикейнз
Роли, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
02:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вегас» Павла Дорофеева и «Каролина» Андрея Свечникова и Александра Никишина проведут шестой матч финальной серии Кубка Стэнли. «Каролина» ведет в серии со счетом 3-2. Начало встречи запланировано на 03.00 мск.

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