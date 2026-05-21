Последний шаг к Кубку Гагарина: «Локомотив» побеждает «Ак Барс» в Казани. LIVE

Кубок Гагарина. Финал. Шестой матч. «Ак Барс» — «Локомотив». ОНЛАЙН
В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» принимает в Казани ярославский «Локомотив». «Железнодорожники» ведут в противостоянии со счетом 3-2. В случае победы сегодня «Локомотив» станет обладателем Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 6-й матч
21 мая 2026, 19:30
Ак Барс
Казань, Россия
1-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
1-й период
04:05′Сурин
13:55′Сурин
2-й период
3-й период
'18

Момент! Нападающий «Ак Барса» Семенов отправился прессинговать в чужой зоне (несмотря на меньшинство), отобрал шайбу за воротами «Локомотива» и отдал пас на пятак, но партнер не сумел нанести бросок!

'17

Нападающий «Ак Барса» Дыняк получил двухминутное удаление за толчок соперника клюшкой.

'16

Билялов отбил шайбу перед собой после дальнего броска. На его счастье, рядом не оказалось игроков «Локомотива», чтобы добить в ворота.

'14

ГОООООЛ!!! «Локомотив» убежал в острую контратаку и увеличил свое преимущество — 2:0!

Красковский нанес бросок в ближний угол, но шайба попала в щиток Билялова. Однако на добивании блестяще сыграл Сурин, который смог поднять шайбу над щитком вратаря!

'13

Моментище! Барабанов прострелил на пятак «Локомотива», и Сафонов с метра нанес бросок в касание, но каким-то чудовищным образом отправил шайбу выше ворот! Там было сложнее не попасть в створ, чем попасть.

'12

Момент! Дмитрий Яшкин неожиданно получил шайбу возле ворот «Локомотива» (защитник ярославцев ошибся и отдал ему передачу) и нанес бросок по воротам, но не сумел пробить Исаева.

'11

Лямкин совершил бросок на пятак «Локомотива», но партнеры не сумели подправить шайбу в ворота.

'9

Исаев прижал шайбу ко льду и остановил атаку «Ак Барса».

'8

Момент! Карпухин нанес очень сильный бросок с середины зоны, но попал в Красковского.

'8

Команды снова в равных составах.

'7

Шалунов нанес бросок с близкого расстояния, но каким-то образом не попал в створ! Затем последовал опасный наброс на пятак, и шайба рикошетом от Сурина чуть не залетела в ближний угол, но Билялов справился!

'6

Алексеев нанес мощный бросок с середины зоны, но попал в своего партнера по команде — Радулова.

'6

Удаление в составе «Ак Барса»! Сафонов отправился в штрафбокс на две минуты за то, что выбросил шайбу за пределы льда.

'5

ГООООЛ!!! «Локомотив» открыл счет — 1:0!

Ярославцы отобрали шайбу в чужой зоне благодаря агрессивному прессингу Никиты Кирьянова. Сам же Кирьянов отдал пас из-за ворот на Егора Сурина, который в касание поразил ворота с пары метров! Оборона «Ак Барса» совершенно провалилась.

'3

Никита Дыняк применил впечатляющий силовой прием к Александру Елесину возле ворот «Ак Барса», и команды начали толкаться возле бортика. Судьи быстро всех разняли и обошлись без удалений.

'2

Каюмов нанес бросок из правого круга вбрасывания, но Миллер заблокировал шайбу!

'1

Матч начался!

19:20

Стартовые вратари: Тимур Билялов — Даниил Исаев.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает на своем льду ярославский «Локомотив». Начало матча — в 19.30 мск.

