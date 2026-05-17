На шаг ближе к Кубку: «Ак Барс» играет с «Локомотивом»

«Ак Барс»:
Билялов — Арефьев
Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Миллер
Хмелевский — Семенов (А) — Тодд, Фальковский — Карпухин
Денисенко — Фисенко (А) — Яшкин, Терехов — Марченко (К)
Дыняк — Кателевский — Пустозеров, Замалтдинов
«Локомотив»:
Исаев — Мельничук
Сурин — Шалунов — Радулов (А), Рафиков (А) — Сергеев
Березкин — Иванов — Каюмов, Гернат — Черепанов
Кирьянов — Фрэз — Паник, Елесин (К) — Береглазов
Полунин — Алексеев — Волков — Кузин, Мисюль
Матч начнется в 14:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию четвертого матча серии финала Кубка Гагарина.