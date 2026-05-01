Битва на Востоке: «Ак Барс» принимает «Магнитку» в четвертом матче серии. LIVE

В воротах у «Ак Барса» Тимур Билялов, ворота «Магнитки» защищает Илья Набоков.
Состав «Металлурга»:
голкиперы: Набоков, Смолин;
защитники: Жуков, Орехов, Пресс, Яковлев, Минулин, Маклюков, Паливко;
нападающие: Канцеров, Михайлис, Ткачев, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Джонсон, Федоров, Коробкин, Коротков.
Состав «Ак Барса»:
голкиперы: Билялов, Арефьев;
защитники: Фальковский, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин;
нападающие: Фисенко, Замалтдинов, Денисенко, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Тодд, Хмелевски, Пустозеров, Дыняк, Кателевский, Семенов, Галимов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду принимает магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.